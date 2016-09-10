«Антонов» после разрыва кооперации с Россией перестал собирать самолеты

Разрыв экономических связей с Россией больно ударил по украинскому авиаконцерну «Антонов». В текущем году компания не выпустит ни одного самолета.

С таким заявлением в эфире местной радиостанции «Вести» выступил представитель концерна Андрей Хаустов. По его словам, в 2015-м компания изготовила два летательных аппарата. В настоящее время запас имевшихся у «Антонова» российских комплектующих исчерпан, поэтому думать о выпуске новых машин пока не приходится.

Между тем, руководство «Антонова» смотрит в будущее с оптимизмом. Как сообщил Хаустов, концерн уже начал получать канадское радиоэлектронное оборудование, которое призвано заменить российское. Хаустов надеется, что серийная сборка самолетов семейства «Ан» возобновится в 2017 году.

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