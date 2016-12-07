Названо предварительное число погибших при землетрясении в Индонезии

Около 100 человек погибли и более 600 получили ранения, из них более 400 тяжелые - таковы печальные итоги землетрясения магнитудой 6,5 по шкале Рихтера, сотрясшего сегодня индонезийскую провинцию Ачех.

По словам главы Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Виллема Рампангилея, землетрясение произошло около пяти часов утра по местному времени (около часа ночи по Москве). Именно этим и объясняется большое число погибших и тяжелораненых: люди, спавшие в этот ранний час, были завалены обломками домов. К вечеру было зафиксировано еще свыше 25 афтершоков магнитудой до 4,8.

Основной удар стихии принял на себя район Пидиджая, где находился эпицентр землетрясения. Зона разрушения охватила примерно треть территории района, погиб 91 человек. Всего же на данный момент известно о 97 погибших.

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