Вспышка птичьего гриппа произошла на Украине недалеко от границы с Крымом

Как сообщает Госпродпотребслужба Украины, Евросоюз принял решение о прекращении импорта мяса птицы из «незалежной». Причиной стала вспышка птичьего гриппа, которая произошла в Херсонской области.

Село, где зафиксировано заболевание, находится в двадцати километрах от Крыма. Как стало известно, жертвами инфекции, стало примерно четыре с половиной тысячи птиц, сообщает ria.ru.

Украина предпринимает все возможное, чтобы как можно быстрее получить разрешение на экспорт и справиться с разразившейся болезнью. В частности, «незалежная» информирует Евросоюз о том, какие меры предприняты для борьбы с H5, а также для предотвращения распространения инфекции.