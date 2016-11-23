Птичий грипп вновь угрожает россиянам

На официальном сайте Россельхознадзора появилось сообщение о том, что на территории Российской Федерации существует потенциальная угроза заноса и распространения вируса гриппа в популяцию домашних птиц.

В текущем году ситуация с заболеванием птиц во всем мире резко ухудшилась, вследствие чего не исключается возможность вспышки вируса птичьего гриппа и в России. Уточняется, что на 18 ноября 2016 года в разных странах были зафиксированы случаи высокопатогенного гриппа среди диких и домашних птиц, которые были обусловлены подтипами Н5N1, Н5N2, Н5N6, Н5N8, Н5N9, Н7N8, Н7N3, Н7N7, Н7N1.

Россельхознадзор призывает промышленные птицеводческие предприятия обеспечить высокий уровень биологической защиты, а также устроить безвыгульное содержание пернатых.