Греция не выдала Турции ее сбежавших военнослужащих

Участники путча в Турции в июле 2016-го, сбежавшие после провалившейся попытки в Грецию, не будут выданы Анкаре. Такое решение 5 декабря принял греческий суд. В экстрадиции трех военнослужащих Турции отказано.

Военные сбежали после неудачного государственного переворота в Грецию на вертолете. Так как они участвовали в попытке свергнуть главу Турции, то Анкара захотела заполучить преступников, пишет gazeta.ru.

Турецкое правосудие называет сбежавших военнослужащих предателями и заочно признало их виновными в организации путча. В свою очередь сбежавшие военные эти обвинения отрицают полностью и заверили греческое правосудие, что на родине им грозит смертельная опасность.