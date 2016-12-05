СМИ: боевики в Алеппо просят сирийских военных о капитуляции

Как стало известно СМИ, успех операции в восточном Алеппо, которую проводят сирийские военные, привел к расколу внутри формирований, удерживающих район.

Многие из террористов стали обвинять друг друга в неудачах, которые они потерпели в битвах с правительственной армией. В это время другие боевики, по данным СМИ, начали тайные переговоры о капитуляции. Как сообщается, они просят легализовать их статус и пустить в те районы, которые контролируют сирийские военные, передает ria.ru.

Также стало известно, что на данный момент террористы продолжают удерживать примерно треть оккупированной ими территории в восточном Алеппо. Однако сирийская армия не прекращает активное наступление на позиции боевиков.