На выборах президента в Узбекистане кандидат проголосовал сам за себя

Один из кандидатов на пост президента Узбекистана признался, что на выборах проголосовал за самого себя.

Данное действие совершил лидер Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжон Кетмонов. Политик отметил, что у всех людей, которые пришли на выборы, было отличное настроение, поскольку они отдавали голос за своего кандидата, вот и он тоже отдал, передает РИА "Новости".

Отметим, что данное заявление Кетмонов сделала в ходе беседы с журналистами, с которыми он решил разговаривать исключительно на узбекском языке.