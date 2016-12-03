Китай жестко отреагировал на переговоры Трампа с главой Тайваня

Китайские дипломаты сделали представление своим американским коллегам. МИД КНР возмутился телефонным разговором Дональда Трампа и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о том, что 45-й президент Соединенных Штатов нарушил инструкции Госдепа, пообщавшись по телефону с Инвэнь. Дело в том, что США не признают независимость отделившегося от Китая Тайваня. Штаты и Тайвань не контактируют на официальном уровне уже более 30 лет.

В китайском МИД подчеркнули, что сделанное ведомством представление было «жестким». При этом дипработники отметили, что произошедшее не отразится негативным образом на отношениях Пекина и Вашингтона.

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