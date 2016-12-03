Трамп нарушил инструкции Госдепа и поговорил с президентом Тайваня

Ничего плохого вновь избранный президент США Дональд Трамп не сделал. Тем более, по словам Трампа, президент Тайваня сама позвонила, чтобы поздравить с президентством. Но США с Тайванем не контачат с 1979 года.

Дипломатические связи США и Тайваня разорваны с 1979 года, когда Тайвань получил независимость, которую не признает Китай. И США в этом вопросе на стороне Поднебесной, так как придерживается политики «единого Китая».

Трамп, похоже, об этих нюансах не знал (или пренебрег ими специально) и поговорил с главой Китайской Республики Цай Инвэнь.

Трампу уже напомнили в администрации Обамы, что США независимость Тайваня не признает и неплохо бы Дональду придерживаться инструкций.

Трамп же вины своей не видит: США продают Тайваню военное снаряжение на миллиарды долларов, так отчего-ж поздравление не принять?