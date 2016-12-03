Трамп пожелал Дутерте удачи в борьбе с наркомафией

Дональд Трамп пообщался с филиппинским лидером Родриго Дутерте. В ходе состоявшегося 10-минутного телефонного разговора 45-й президент Соединенных Штатов пожелал Дутерте удачи в его борьбе с наркоторговлей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Филиппин в скором времени может посетить США с визитом. В рамках прошедшей беседы политиков Трамп официально пригласил Дутерте в Белый дом.

Родриго Дутерте известен своими жесткими методами борьбы с наркоторговцами, за что он получил прозвище «каратель». Также глава Филиппин прославился скандальными высказываниями. Так, Дутерте неоднократно публично оскорблял нынешнего президента США Барака Обаму.