На Филиппинах убили мэра, подозреваемого в наркоторговле

Главу одного из городов на Филипиинах подозревали в том, что он причастен к торговле наркотиками уже давно. Причем, обвинения высказывал не кто иной, как президент страны.

Когда градоначальника заподозрили в том, что он собирается переправить большую партию наркотиков, силовики утроили рейд. Однако мэр и его охрана оказали сопротивление. Они открыли огонь по стражам порядка на КПП в одном из городов. Силовикам пришлось отстреливаться. В итоге сам мэр и девять человек из его охраны были убиты, сообщает ria.ru.

Президент Филиппин отличается тем, что проводит жесткую борьбу как с теми, кто употребляет наркотики, так и с теми, кто их продает. За время его правления в стране убиты уже около трех тысяч человек, подозреваемых в причастности к наркоторговле. Однако в мире все чаще осуждают методы, применяемые Родриго Дутерте.