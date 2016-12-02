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Ноу-хау в норвежской армии: девушек стали селить с мужчинами в одной казарме

2 декабря 2016, 09:21 [ «АН-онлайн» ]

Ноу-хау в норвежской армии: девушек стали селить с мужчинами в одной казарме
Фото: globallookpress.com

В норвежской армии провели уникальный эксперимент. Мужчин стали селить в одну казарму с женщинами.

Как сообщается, такие меры были приняты в целях признания равенства полов. Также стало известно, что военнослужащие остались очень довольны данным нововведением.

Норвегия стала одной из стран, которая объявила обязательной военную службу для женщин. Сообщается, что в армии страны запрещены романтические отношения. Что касается новшества, то представители обоих полов утверждают, что оно не мешает службе. Они заверяют, что все военнослужащие являются, прежде всего, солдатами, сообщает rg.ru.

Однако женщины поведали, что все-таки испытывают некоторые неудобства. Так, нижнее белье им приходится одевать под одеялом.

 

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