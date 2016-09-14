Россия формирует новую армию на границе с Украиной

Министерство обороны России объявило о создании новой общевойсковой армии и 150 мотострелковой дивизии на юго-западном направлении границы. Об этом заявил журналистам начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В Минобороны уточняют, что командование новых формирований «получило крещение» в стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2016. В министерстве сообщили, что хоть новое командование лишь формируется, в ходе масштабных учений командиры тщательно изучили обстановку и свои будущие задачи.

Надо сказать, что в ходе учений "Кавказ-2016" был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", - в целях тренировки это было сделано, чтобы командиры лучше усвоили свои задачи, - на этот вопрос Герасимов отвечать не стал, передает ТАСС.