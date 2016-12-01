Что пишут западные СМИ о послании Путина

Послание Владимира Путина Федеральному собранию активно обсуждают не только в нашей стране, но и в других странах. Об этом пишут многие ведущие иностранные СМИ.

Средства массовой информации отметили, что тон российского президента в отношении Запада была намного миролюбивей, чем раньше. The Washington Post уточняет, что Владимир Путин уделил особое внимание экономике России, а также борьбе с коррупцией. Также СМИ отмечает, что на фоне падения экономики популярность президента РФ среди своего народа остается на высоком уровне. Упоминается и недавнее задержание главы Минэкономразвития. Издание считает, что таким образом оппозиция в правительстве поддерживается в тонусе.

Также иностранные СМИ пишут, что Владимир Путин надеется на налаживание сотрудничества с Америкой при новом президенте. В частности, в области борьбы с международным терроризмом.