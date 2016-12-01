Обнародована новая концепция внешней политики РФ

Новая концепция внешней политики РФ утверждена сегодня Владимиром Путиным.

В документе, который одобрил президент, большое внимание уделяется взаимоотношениям России и Соединенных Штатов. В концепции говорится, что Москва не признает права США осуществлять какие-либо действия вне национальных границ в том случае, если они противоречат международному праву.

Также российское руководство считает, что создание американцами глобальной системы ПРО представляет угрозу для безопасности РФ. В Кремле оставляют за собой право на ответные меры.

Вместе с тем, как констатирует документ, Москва готова к конструктивному диалогу с США. Одним из направлений этого диалога является обсуждение дальнейшего ядерного разоружения.

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