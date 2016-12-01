СМИ: Москва ведет тайные переговоры с сирийской оппозицией

В СМИ появилась информация о том, что Москва провела тайные переговоры с лидерами сирийской оппозиции.

Предполагается, что в ходе беседы обсуждалась возможность положить конец боевым действиям в Алеппо. Как сообщает издание Financial Times, четыре члена оппозиции на севере Сирии сделали заявление о том, что Турция являлась посредником переговоров с Российской Федерацией.

Данное развитие событий, по убеждению оппозиционеров, демонстрирует то, что США отходят на второй план в целом ряде вопросов на Ближнем Востоке и являются полностью отрезанными от повестки дня.