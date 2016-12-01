Названа причина авиакатастрофы, в которой погибла футбольная команда Бразилии

Служба авиационной безопасности Колумбии назвала причину авиакатастрофы, произошедшей в минувший вторник и ставшей причиной гибели 71 человека, в том числе игроков бразильской футбольной команды “Шапекоэнсе”.

Согласно заявлению, сделанному начальником службы Фредди Бонилья, причиной произошедшей трагедии стал недостаточный запас топлива, которым располагал лайнер. По международным стандартам самолет помимо горючего, необходимого для преодоления заданного расстояния, должен иметь резерв на дополнительные тридцать минут полета. Однако в ходе проведенной экспертизы было установлено, что у разбившегося самолета топлива не было.

Бонилья добавил, что в настоящее время расследование продолжается. В частности, необходимо установить, по каким причинам необходимый запас горючего не был сделан.

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