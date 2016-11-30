Японские ученые дополнили таблицу Менделеева

Как стало известно, японским ученым удалось открыть еще один элемент, который стал сто тринадцатым по счету в известной всем таблице Менделеева. При этом эксперты проявили крайний патриотизм. Они назвали новичка в честь своей страны.

Сообщается, что открытый элемент относится к разряду сверхтяжелых. Ему уже присвоили собственный символ – Nh. Также японцы решили величать его "нихоний". Это слово возникло как производное от названия страны, которое употребляют местные жители, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что ранее ученые предлагали добавить в таблицу еще три символа. Два из них хотели назвать в честь столицы России, а также академика РАН - московием и оганессоном.