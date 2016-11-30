Лондонских родителей шокировал школьный туалет в стиле унисекс

В одной из школ Лондона решились на прогрессивное нововведение. Администрация учебного заведения взяла, да и ввела туалет в стиле унисекс для учеников младших классов. Однако потом, видимо, пожалела.

Ноу-хау вызвало бурный протест у родителей. Мамы и папы даже составили петицию, под которой собрали свыше семисот подписей. По их мнению, новшество будет лишь подогревать и без того непростые взаимоотношения детей разного пола, сообщает rg.ru.

Правда, в администрации школы придерживаются иного мнения. Директор учебного заведения заявила, что не понимает недовольства родителей. Помещение туалетов достаточно просторное, чтобы говорить о каких-то посягательствах на личное пространство детей.