Яценюк: считаю Порошенко своим врагом

Экс-премьер Украины в интервью иностранным СМИ рассказал о своем отношении к Петру Порошенко. Арсений Яценюк отметил, что не сомневается в том, что Порошенко обладает большим умом. Однако уточнил, что иногда президент Украины идет напролом, как танк.

При этом Яценюк добавил, что не стоит забывать одну деталь: всегда найдется противотанковая ракета. Экс-премьер «незалежной» добавил, что он и Порошенко – враги.

Коснулся политик и вопроса будущего взаимодействия Украины и Америки. Яценюк заявил, что его страна очень нуждается в поддержке США, и попросил ее не бросать. Данная просьба была адресована будущему президенту США Дональду Трампу, который ранее высказывался о возможном налаживании отношений с Россией.