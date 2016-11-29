Успех операции в Сирии: восточный Алеппо «зачистили» от боевиков

Как стало известно, военная операция в Алеппо увенчалась успехом. Сегодня восточная часть города была полностью очищена от боевиков.

Военные освобождали город район за районом. В разное время приходили данные о том, что число «зачищенных» участков продолжает увеличиваться. И вот, наконец, восточную часть Алеппо удалось освободить от террористов, которые оккупировали ее на протяжении долгого времени, передает tvzvezda.ru.

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, военные смогли отбить более 300 000 домов. Всего же от засилья террористов освободили территорию, на которой живет свыше девяноста тысяч мирных граждан. Только за минувшие сутки сдалось более пятисот террористов.





