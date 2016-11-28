В Огайо неизвестный открыл стрельбу в здании университета

В Огайо (США) на территории Университета штата неизвестный мужчина открыл стрельбу. Как сообщила полиция, в настоящий момент стрелок уже не представляет опасности, однако, предположительно, у него был сообщник.



В сообщении не уточняется, был ли подозреваемый убит сотрудниками полиции при попытке задержания или стражи порядка обнаружили его уже мертвым на территории кампуса. Однако студентов и сотрудников университета предупредили, что опасность все еще сохраняется, поскольку на территории учебного заведения может прятаться сообщник стрелка.

По последним данным, от действий неизвестного пострадали семь человек. Все они были доставлены в больницу.

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