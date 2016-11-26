Несколько американцев были убиты в ссорах, произошедших в магазинах в “Черную пятницу”

Телеканал NBC сообщил о стрельбе в торговом центре в городе Корал-Спрингс (штат Флорида, США). По данным канала, в результате как минимум один человек был убит, еще двое были доставлены в больницу.

Как отмечает Life, это далеко не первый случай стрельбы, произошедший сегодня, в так называемую “черную пятницу” - день традиционных после Дня благодарения распродаж. Так, в штате Невада мужчина был застрелен возле одного из гипермаркетов. По данным полиции, причиной стал конфликт из-з парковочного места.

Другой не менее шокирующий случай произошел в штате Нью-Джерси. Здесь в результате разгоревшейся ссоры молодого человека буквально изрешетили пулями: прибывшие на место происшествия медики зафиксировали множество огнестрельных ранений.

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