Янукович заявил о своей непричастности к расстрелам на Майдане

Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе допроса, проходящего в рамках заседания Святошинского суда в Киеве, заявил о том, что не отдавал приказа открывать огонь по участникам акций протеста на Майдане.

По словам бывшего главы государства, он до самого конца был против применения оружия. Однако он отметил, что получал доклады о ведении огня из зданий, которые контролировались оппозицией.

Янукович также заявил, что к вооруженному конфликту причастны нынешние власти страны. В частности, за это выступал Юрий Луценко, занимающий сейчас пост генпрокурора Украины. Экс-президент утверждает, что собрал три тома доказательств событий на Майдане и уже готовит четвертый.



Луценко ранее обвинил Януковича в государственной измене.

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