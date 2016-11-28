Генпрокурор Украины обвинил Януковича в госизмене

На все известные украинской стороне места возможного пребывания бывшего президента Украины Виктора Януковича 28 ноября направлены уведомления о том, что он подозревается в государственной измене.

Инициатор уголовного преследования – Генеральная Прокуратура Украины и ее глава Юрий Луценко, передает канал RT.

Украинский Генпрокурор сообщил, что обвинение в госизмене разослано по предполагаемым адресам проживания экс-президента. Известно, что ранее у здания суда, где ожидалась видеконференция допроса Януковича, митинговали родственники и близкие погибших во время беспорядков в столице Украины в 2014 году.