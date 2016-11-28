В Таиланде попал в ДТП автобус с российскими туристами

Сегодня стало известно, что на острове Пхукет в Таиланде случилось дорожно-транспортное происшествие.

В аварии принимал участие автобус, в салоне которого находились более сорока российских туристов. Как сообщает издание The Phuket News, согласно последней информации, в ходе ДТП различные травмы получили трое граждан Российской Федерации.

Как уточняется, авария возникла после того, как у автобуса внезапно отказали тормоза. Водитель транспортного средства быстро сориентировался и понял, что может столкнуться с другими автомобилями на дороге. В результате он принял решение съехать в кювет.