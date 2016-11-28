В Таиланде попал в ДТП автобус с российскими туристами

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Школьница упала с крыши многоэтажного дома в Шерегеше
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Чемпионат России по футболу: "Краснодар" переиграл "Зенит"
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В Москву прибыл главнокомандующий ливийской армии
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Снегопад лишил света 400 деревень под Новгородом
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Певец Александр Скляр попал под обстрел в Донбассе
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В Ижевске горят склады: один человек погиб, четверо ранены
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Чемпионат России по футболу: "Крылья Советов" обыграли "Томь"
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Осиный рой отправил русских туристов в больницу
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Львовский фокусник подпалил клуб (ВИДЕО)
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Житель Казани убил своего нерожденного ребенка, ударив жену ножом в живот
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Весь состав сборной России по ММА прошёл в финал чемпионата мира
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Женская сборная России по кёрлингу стала чемпионом Европы
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Вышли покурить: подросток получил термические ожоги 50% тела
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Определились соперники российских футболистов по группе на Кубке конфедераций
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Мутко высказался о гибели гроссмейстера Елисеева
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Четырехлетний ребенок умер в машине "скорой помощи" в Ленобласти
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Друг гроссмейстера Елисеева: жаль, что Юра упал не в сугроб
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На Ямале экстренно сел вертолет Ми-8
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В Уфе пропали две несовершеннолетние девушки
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Безработную москвичку ограбили на 17 млн рублей
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Появились подробности гибели российского гроссмейстера
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На поле в Новой Москве обнаружили труп, пролежавший там неделю
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Знаменитый российский шахматист погиб, упав с 12-го этажа
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Следователи раскрыли некоторые обстоятельства гибели десантников на Кубани
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Под Ярославлем рейсовый автобус попал в аварию
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Путин и Эрдоган второй раз за два дня обсудили ситуацию в Сирии
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После гибели десантников возбуждено дело по статье “Халатность”
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Задержан замглавы таможни Внуково, подозреваемый в сговоре с контрабандистами