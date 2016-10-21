В ходе ДТП в Таиланде погибли два гражданина России

На острове Пхукет в Таиланде произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погибли два гражданина России.

Об этом утром в пятницу, 21 октября, сообщил источник в местной полиции. Как отмечает издание Phuket News, ссылаясь на слова майора Наттайи Супханпонга, автомобиль, в котором находились россияне на большой скорости врезался в опору ЛЭП, когда ехал по объездной дороге.

Полицейский уточнил, что оба мужчины потеряли сознание, оказавшись зажатыми в салоне. Когда врачи прибыли на место случившегося, пострадавшие уже скончались.