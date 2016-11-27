Мощный взрыв прогремел на севере Сирии

В воскресенье, 27 ноября, в населенном пункте Эль-Рай на севере Сирии прогремел мощный взрыв.

В результате взрыва, согласно последней информации, пострадали не менее двенадцати человек. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Сирии, среди раненых в основном дети.

Предполагается, что вина за сегодняшнюю атаку лежит на боевиках террористической группировки "Исламское государство", которая запрещена на территории Российской Федерации. Все раненые были экстренно доставлены в больницу в Турции. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.