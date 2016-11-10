В Сирии сбросили вакуумные бомбы

Позиции террористов в Сирии начали уничтожать при помощи вакуумных бомб.

Бомбардировщики Су-24 сирийских ВВС сбрасывают на боевиков осколочно-фугасно-зажигательные бомбы, которые являются очень эффективными. Как сообщает сегодня Defence.ru, ссылаясь на целый ряд сирийских источников, данное оружие универсально, поскольку может уничтожать людей и легкую бронетехнику на поверхности и в укрытии. В ходе взрыва возникает высокотемпературное поле, которое полностью выжигает кислород в радиусе действия бомбы.

Именно поэтому ОФЗАБ-500 можно назвать термобарической или же вакуумной бомбой.