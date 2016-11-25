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Додон не исключает, что референдум о его отставке может состояться

25 ноября 2016, 20:37 [ «АН-онлайн» ]

Додон не исключает, что референдум о его отставке может состояться
Фото: globallookpress.com

Игорь Додон, не так давно избранный президентом Молдавии, не исключает возможности проведения референдума о своей отставке, инициированного парламентом страны.

Причиной этому может послужить его отказ назначать генерального прокурора страны, который будет выбран Высшим советом прокуроров по итогам конкурса. Всего в данный момент на этот пост претендует шесть кандидатов.

Додон, комментируя свой отказ, подчеркнул, что собирается назначить генпрокурором человека, который обладает необходимыми профессиональными качествами. В ответ на это председатель парламента Андриана Канду заявил, что парламент легко может остановить президента, который нарушит закон.

Додон отметил, что отправить его в отставку можно только после проведения референдума, и он готов к тому, что спикер инициирует этот процесс.

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