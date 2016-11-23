Фрагмент Эйфелевой башни купил частный коллекционер

Уникальные торги прошли в столице Франции. С молотка пустили часть лестницы Эйфелевой башни. За выставленный фрагмент разгорелась нешуточная борьба. В итоге изначальная цена лота в 20 тысяч евро подскочила до небес. Коллекционер, которому посчастливилось приобрести фрагмент, раскошелился за него на сумму, превышающую 520 тысяч евро.

Высота проданной части лестницы составляет чуть меньше трех метров. Фрагмент включает четырнадцать ступенек. Он располагался между 2-м и 3-м этажами башни, сообщает ria.ru.

Винтовая лестница, которая была изготовлена самим Густавом Эйфелем, была демонтирована и разобрана на фрагменты. Несколько из них передали музеям, а остальные продали с аукциона. Самая высокая часть лестницы достигала около восьми метров в высоту и включала сорок ступенек.