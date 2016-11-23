В Южной Корее рассказали, зачем закупалась «Виагра» для помощников президента

В администрации президента Южной Кореи подтвердили информацию о том, что для помощников главы государства закупались таблетки «Виагры».

Как сообщается, препарат был приобретен еще в конце минувшего года. Он якобы предназначался для лечения горной болезни. Мол, чиновникам предстояло отправиться в рабочие командировки по городам, которые находятся высоко над уровнем моря. А «Виагра» якобы выписывается, когда речь идет о горной болезни. Также сообщается, что приобретенные таблетки не были использованы, передает ria.ru.

Напомним, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе оказалась замешана в громком коррупционном скандале. Ее подругу, которая не занимала никаких постов, однако считалась приближенной к президенту, обвинили в том, что она создала негосударственные фонды и заставляла компании перечислять в них деньги.