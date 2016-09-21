Польская полиция в ходе рейда на севере страны ликвидировала, как считают специалисты, крупнейшую в мире нелегальную лабораторию по производству поддельных лекарств типа «Виагра» и стероидов.

Из лаборатории были изъяты 100 тысяч таблеток от эректильной дисфункции и 430 тысяч ампул со стероидами общей стоимостью 3,95 миллиона евро.

Задержаны 14 подозреваемых, которые, предположительно, продавали препараты через интернет и заработали на этом несколько миллионов евро.

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