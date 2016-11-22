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Панамский канал перегородил суперэсминец США: он сломался

22 ноября 2016, 18:47 [ «АН-онлайн» ]

Панамский канал перегородил суперэсминец США: он сломался
globallookpress.com

Огромная «махина» из железа, застывшая поперек Панамского канала, не кажется грозной. На «американское чудовище» приходят посмотреть местные жители. Эсминец американских ВМС замер после поломки.

Корабль USS Zumwalt – последнее детище американской военной мысли, но сейчас эта «мысль», воплощенная в стали, затихла на воде и не движется с места после поломки на борту, передают РИА Новости.

Поломка произошла накануне вечером, поэтому корабль уже успел стать туристической достопримечательностью. Сообщается, что на военном корабле вышла из строя силовая установка, которая обеспечивает системы судна электропитанием, - в том числе и все вооружение.

Беззащитный эсминец за 4 миллиарда долларов, который так и не дошел до пункта назначения (порт Сан-Диего), отбуксировали на базу Родман, что в панамском Бальбоа. На судне составляют пока график ремонта. Эсминец ломается не в первый раз: у него уже была ликвидирована течь в силовой установке, случались и проблемы технического характера.

 

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