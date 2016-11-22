Японию снова потрясло

Землетрясение в 7,3 балла произошло сегодня утром на востоке Японии, разбудив местных жителей. Правда, эпицентр находился в океане на глубине около 10 км в районе Фукусимы, пострадавшей 5 лет назад от цунами.

Тем не менее, силу подземных толчков ощутили на себе даже жители столицы страны Токио, хотя на побережье трясло магнитудой не более пяти баллов. На данный момент зафиксировано более трёх десятков таких толчков.

Хотя землетрясение в этот раз оказалось далеко и весьма глубоко, в префектуре Фукусима объявлена угроза цунами. Правда, пока волны достигают не более полутора метров в высоту, а до временно замороженной местной АЭС и того гораздо ниже.

Тем не менее, японцы перестраховываются и готовятся к возможному большому цунами, вроде унесшего пять лет назад жизни около 20 тысяч человек. Уже приостановлена работа аэропорта Сэндай. Местным жителям рекомендовано переместиться на высокие прочные здания. Пока данных о материальном ущербе в результате катаклизма из Японии не поступало.

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