В Италии снова страшное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 балла, а затем и 6,2 балла произошло в центральной части Италии. Сообщается, что подземные толчки сотрясали даже столицу страны Рим, передает Геологическая служба США.

О землетрясении в Италии сообщило агентство Reuters со ссылкой на сейсмологов Соединенных Штатов Америки. Первоначально сообщалось о толчках магнитудой 5,6 балла, затем ТАСС сообщило о волнении земной коры в 6,2 балла.

Сообщается, что эпицентр стихии пока не установлен, но известно, что находится он на глубине порядка 10 км в районе, где проходит административное деление областей Марке и Умбрия. Ранее СМИ сообщали о центре землетрясения в 66 километрах от Перуджа (это столица района Умбрии) – самый Центр Италии.

Известно, что жители районов, куда пришла стихия, покинули свои жилища в ожидании новых толчков. Пока нет сведений о пострадавших, но в руководстве гражданской защиты журналистам заявили, что имеются проблемы и спасатели в настоящее время заняты оценкой ущерба.

Напомним, в августе текущего года от землетрясения в Центральной Италии погибли почти триста человек. Тогда его магнитуда тоже составляла 6,2 балла.