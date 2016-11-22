Несколько крупных предприятий в Японии из-за землетрясения прекратили работу

Несколько предприятий на территории Японии из-за землетрясения временно приостановили работу.

В частности, в настоящий момент не работает завод по сборке двигателей автомобилей Nissan, которая расположена на востоке страны, в городе Иваки. Как сообщает агентство Киодо, было решено экстренно эвакуировать сотрудников предприятия из-за объявленной угрозы цунами.

Кроме того, в лаборатории корпорации Kureha вспыхнул пожар сразу после землетрясения магнитудой 7,4 - примерно в полночь по московскому времени. Точные масштабы ущерба неизвестны.