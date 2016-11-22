В Японии сняли угрозу цунами

Рано утром во вторник глава сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская заявила, что специалисты сняли угрозу цунами на территории префектуры Фукусима в Японии, где ранее произошло серьезное землетрясение.

Уточняется, что угроза возникновения цунами в Японии была снята в 06:50 по московскому времени. Как уточняет ТАСС, первые волны цунами были зафиксированы на территории страны уже спустя 30 минут после землетрясения.

Самая большая высота волны на побережье - неподалеку от порте Сендай - достигала отметки 140 сантиметров. Отметим, что этот город серьезно пострадал от цунами 11 марта 2011 года. На Дальнем Востоке угроза цунами после подземных толчков не объявлялась.





