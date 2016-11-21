Киевские евромайдановцы разгромили салон красоты

Митинг в Киеве в честь годовщины начала последнего Евромайдана сегодня завершился погромом офиса Сбербанка и… салона красоты, вся вина которого оказалась в соседстве с офисом движения «Украинский выбор».

Сбербанк пострадал уже не первый раз от рук агрессивных националистов, уверенных, что российские компании не имеют права работать в их стране. «Украинский выбор» возглавляет бывший глава президентской администрации Виктор Медведчук, которого считают связанным с Владимиром Путиным, крестившим его дочь. Демонстранты сочли это достаточной виной для атаки на офис движения, который забрасывали файерами и дымовыми шашками. Пожар удалось потушить. Однако, по словам пресс-секретаря «Украинского выбора», нападавшие перепутали помещения, разгромив находящийся рядом салон красоты.

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