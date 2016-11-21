Опубликовано видео столкновений на майдане в Киеве

В интернете была опубликована видеозапись столкновений, которые произошли сегодня межды митингующими, собравшимися в центре украинской столицы, и силовиками.

Как сообщалось ранее, причиной конфликта стало то, что некоторые из участников акции подожгли покрышки. Силовики попытались вмешаться, в ответ на это митингующие повели себя агрессивно.

Напомним, сегодня на Украине проходит массовая акция, приуроченная к годовщине Евромайдана. Сообщается, что на площади Независимости собралось, по данным силовиков, не менее пятисот человек. Демонстранты же называют другую цифру, гораздо более внушительную: по их словам,в акции принимают участие несколько тысяч человек.

Читайте также:

См. все новости дня