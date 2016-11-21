Украинские СМИ сообщили о столкновении с полицией на киевском “народном вече”

В настоящий момент в Киеве проходит митинг, приуроченный к годовщине Евромайдана. Как сообщают украинские СМИ, участники “народного вече” устроили потасовку с полицией.

Немногим ранее митингующие, собравшиеся на площади Независимости в центре украинской столицы, начали жечь покрышки. По данным СМИ,именно это и привело к конфликту с сотрудниками полиции. Тем не менее задержаний пока не последовало.

Сообщается, что в данный момент площадь затянута дымом от горящих шин. По оценкам правоохранительных органов, на митинг вышло около 500 жителей Киева. Однако сами демонстранты утверждают, что на площади собралось несколько тысяч украинцев.

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