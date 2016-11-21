В третью годовщину Евромайдана в «незалежной» ожидали возможные беспорядки. Зорян Шкиряк, министр внутренних дел Украины даже сообщил, что не исключены теракты. И, похоже, не зря.

Сообщается о том, что у здания городской администрации произошел взрыв в результате того, что кто-то бросил взрывпакет. И хотя полиция произошедшее отрицает, в соцсетях уже выкладывают фотографии с места происшествия. Сами стражи порядка утверждают, что, действительно, бросили коробку, но в ней якобы ничего не было.

Также, по некоторым данным, территорию, где произошло ЧП, оцепили. На данный момент ничего не сообщается о возможных жертвах инцидента.









Фото: twitter.com