Как пишет британское издание Daily Mail, избрание Дональда Трампа президентом США может привести к тому, что все больше стран Восточной Европы будут пытаться наладить отношения с Россией.

Восточная Европа, экономика которой во многом зависела от торговли с Россией, серьезно пострадала от антироссийских санкций, говорится в статье. Поэтому в настоящий момент все больше восточноевропейских лидеров начинают поддерживать политику российского президента Владимира Путина и готовы к развитию двусторонних отношений.

Издание отмечает, что первыми пошли на контакт с Москвой Болгария и Молдавия. Это связано с тем, что и в той, и в другой стране победу в президентской гонке одержали лояльно настроенные к России кандидаты.

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