Евросоюз продлит антироссийские санкции на полгода

Европейский союз собирается продлить санкции против Российской Федерации еще на полгода.

Как узнало агентство Bloomberg, вопрос о снятии ограничительных мер в настоящее время странами ЕС не рассматривается. Причиной этому является то, что минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины остаются нереализованными.

Как писали «АН-онлайн» ранее, Евросоюз намерен продлить санкции, не дожидаясь инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующее решение европейские чиновники должны принять в декабре.

Ограничительные меры в отношении России были введены после вхождения в состав страны Крыма и начала боевых действий в Донбассе. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником конфликта на востоке Украины.

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