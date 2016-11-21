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Евросоюз продлит антироссийские санкции на полгода

21 ноября 2016, 11:51 [ «АН-онлайн» ]

Евросоюз продлит антироссийские санкции на полгода
фото: globallookpress.com

Европейский союз собирается продлить санкции против Российской Федерации еще на полгода.

Как узнало агентство Bloomberg, вопрос о снятии ограничительных мер в настоящее время странами ЕС не рассматривается. Причиной этому является то, что минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины остаются нереализованными.

Как писали «АН-онлайн» ранее, Евросоюз намерен продлить санкции, не дожидаясь инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующее решение европейские чиновники должны принять в декабре.

Ограничительные меры в отношении России были введены после вхождения в состав страны Крыма и начала боевых действий в Донбассе. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником конфликта на востоке Украины.

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