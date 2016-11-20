В интернет попало видео инцидента в Саудовской Аравии, на котором запечатлено, как тигр нападает на маленькую девочку. Хищник всего лишь положил лапу на плечо ребенка, но девочка оказалась прижатой к земле...

Видеоролик выложила в сеть местная компания Gulf News, передает «Звезда». Тигра привели на рынок города Сакака для участия в рекламной акции. Хищник вел себя неагрессивно, но когда девочка зазевалась и повернулась к тигру спиной, он тут же напал на нее, пригвоздив малышку к земле.

Видео обрывается на финале атаки: снимавший бросился на помощь ребенку. Известно, что дрессировщик вернул контроль над хищником и девочка выжила.