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//В мире

В Лиссабон доставят запчасти для самолета с журналистами кремлевского пула

19 ноября 2016, 12:36 [ «АН-онлайн» ]

В Лиссабон доставят запчасти для самолета с журналистами кремлевского пула
фото: pixabay.com

Из Москвы в Лиссабон вылетел резервный борт, который везет запчасти для сломавшегося лайнера с журналистами из кремлевского пула.

Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова, отметив, что в самолете произошла техническая поломка - из строя вышел блок зажигания. Как сообщает РИА "Новости", этот случай стал вторым за последние пятнадцать лет. Специалисты старались устранить неисправность самостоятельно, однако впоследствии было решено доставить необходимые детали посредством резервного борта. 

Уточняется, что лайнер вылетел в Лиссабон из Москвы в 11.30.

 

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