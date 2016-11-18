Власти Черногории назвали имена причастных к подготовке путча россиян

Стали известны имена граждан России, которых подозревают в попытке государственного переворота в Черногории. Это Эдуард Широков и Владимир Попов.

По данным, которые поступили в распоряжение черногорского телевидения, в настоящий момент россиянами занимается прокуратура. В ведомстве полагают, что подозреваемые входили в одну преступную группу с сербами.

Напомним, россияне были задержаны в Черногории в рамках расследования попытки путча, который, по информации правоохранителей, должен был состояться 16 октября, в день, когда жители страны выбирали новый состав парламента. Силовики предполагают, что арестованная ими группа, участниками которой, помимо подданных РФ, являлись 20 граждан Сербии, планировала захватить главу правительства Мило Джукановича.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня