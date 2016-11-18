Робот впервые напал на человека в Китае

В китайском городе Шэньчжэнь произошел беспрецедентный случай - робот напал на человека.

Инцидент случился на IT-выставке, его уже назвали "прологом восстания машин и искусственного интеллекта". На одном из стендов был представлен небольшой робот, который похож по конструкции на знаменитого героя киносаги "Звездные войны" R2-D2.

Согласно данным ТАСС, ключевым предназначением устройства является развлечение посетителей и обучение детей, однако в какой-то момент робот внезапно начал крушить все вокруг, а затем переехал ногу мужчине и прижал его к стене. Пострадавшему пришлось вызвать "скорую".