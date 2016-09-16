Все закончилось хорошо, никто не пострадал, за исключением журналиста одного из российских военных телеканалов, которому пришлось уворачиваться от боевого робота. В итоге опрокинулся робот, а не журналист.

Журналист рассказывал о роботизированном комплексе "Платформа-М" и для эффектного кадра, чтобы продемонстрировать возможности машины на крутом склоне и показать, как работают его камеры, корреспондент приблизился к роботу, но искусственному интеллекту такое панибратство не понравилось и он опрокинулся. "Платформа-М" весит порядка тонны и все могло закончиться весьма печально.

"Платформа-М" - универсальная самоходная гусеничная дистанционно-управляемая платформа, разработана в ОАО "НИТИ "Прогресс" по заказу Минобороны РФ. Впервые широкой публике робот был показан на параде Победы в Калининграде в 2015 году.