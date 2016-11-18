ОАЭ: изнасилована - сама виновна в прелюбодеянии!

Очередной дикий случай применения законодательства Объединённых Арабских Эмиратов произошел в Дубае. Подвергшаяся изнасилованию двумя соотечественниками британская туристка вчера арестована за прелюбодеяние.

Как сообщают СМИ, преступление было совершено в октябре. 25-летняя девушка сразу обратилась в местную полицию, которая арестовала пострадавшую по обвинению в участии в запрещённом в стране внебрачном сексе. Позже её освободили под залог, однако пришлось оплачивать работу адвокатов – на это ушло около 30 тысяч долларов. Тем временем, оба насильника спокойно смогли вернуться к себе в Бирмингем, а туристке было запрещено покидать ОАЭ.

Подобный случай произошел в 2013 году с норвежской туристкой, которая была осуждена в Дубае на больший срок, чем её насильник.

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